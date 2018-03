Soutien de la Cojer à Aly Ngouille Ndiaye : Le Ministre de l'Intérieur est-il le Juge des élections ?

La sortie du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye semble servir de bouée à une opposition qui apparemment se trompe de combat et de priorités. Aly Ngouille Ndiaye est un responsable politique de l’APR, nommé par le Président de la République, et cette nomination demeure une question de confiance et de compétence.

En matière d’élections, c’est le code électoral qui détermine les modalités de gestion des élections.

Le Ministre de l’intérieur est à cet effet, en charge de la coordination de l’activité des autorités administratives qui interviennent dans le processus électoral. Il est accompagné dans cette tâche par la direction générale des élections, mais aussi par des instances indépendantes telles que la CENA, la société civile, les partis politiques et les autorités judiciaires, de même que les observateurs qui veillent au bon déroulement du scrutin.

Peut-on dénier à Aly Ngouille Ndiaye son droit de militer dans un parti politique et d’en assumer les responsabilités ?

Aucun texte dans un état de droit n’interdit au ministre de l’intérieur d’avoir une appartenance politique.

Qui demeure le juge des élections ?

Le Peuple sénégalais ; Le Peuple sénégalais ; Le Peuple sénégalais

Ayons l’habitude de faire confiance à la maturité de ce grand peuple dont le dernier mot lui revient.

De quoi avez-vous peur ?

De quoi ont peur sincèrement les détracteurs du Ministre de l’Intérieur ?

Des 80% du Ministre de l’Intérieur, Maire de Linguère, Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, qui a l’habitude de l’emporter à chaque élection.

Voler, truquer des élections font parti du passé au Sénégal. Respectons les sénégalais et faisons encore confiance à leur maturité !!!



MASSENE PAPA GUEYE

MEMBRE DE LA COJER NATIONALE