Sortie des ministres de la Médina du Gouvernement / Seydou Guèye minimise : « aucune observation à faire sur les raisons…»

La cérémonie de passation de service au Secrétariat général du Gouvernement entre Monsieur Seydou Guèye et Monsieur Maxime Jean Simon Ndiaye, son successeur, s’est déroulée ce mardi.

Le Secrétaire général sortant a affirmé toute sa disponibilité à rester au service de la nation. Pour rappel, au-delà de Seydou Guèye, les deux autres ministres de la Médina, à savoir Maïmouna Ndoye Seck et Pape Abdoulaye Seck qui étaient dans le Gouvernement en ont été éjectés aussi. Une mesure qu’a refusé de commenter Seydou Guèye même s’il ne la considère pas comme une sanction.

« La Médina n’a pas été sanctionnée puisque quand dans une commune, vous passez de 5800 voix en 2012 à 15.650 voix en 2019 avec une très belle et très nette victoire, cela ne peut pas être une sanction » a-t-il dit. Pour Seydou Guèye d’ailleurs, la formation du Gouvernement est basée sur des lignes objectives.

« Nous avons une conception missionnaire de la vie. Nous avons terminé une mission par la confiance et la décision du Président Macky Sall et d’autres missions nous attendent certainement. Nous restons disponibles pour continuer le travail dont la seule perspective est de rendre les Sénégalais heureux. Ma position sur le remaniement est que je suis d’accord avec les lignes que le président a indiquées. Je n’ai aucun commentaire et aucune observation à faire sur les raisons.

Sur son absence du secrétariat exécutif national de l’APR tenu ce week-end et lors duquel le Chef de l’APR Macky Sall n’a pas manqué de savonner certains responsables, Seydou Guèye a indiqué avoir été retenu par un empêchement « et j’avais pris les dispositions nécessaires pour présenter mes excuses » a-t-il conclu.

Le Secrétaire général sortant a, lors de la cérémonie de passation de pouvoir avec son successeur, salué les qualités du nouveau Secrétaire général du Gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye.