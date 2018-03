Sortie d’un responsable de l’Apr / Grand Yoff contre Aminata Tall : la riposte musclée de Fatoumata Niang Ba

Il nous a été donné de constater avec amertume, une sortie malencontreuse contre Madame Aminata TALL, présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).



Cette attaque aussi pathétique que ridicule, venant d'une personne à la crédibilité douteuse, n'aurait pas mérité une réponse de notre part, si on n’avait pas la ferme conviction que l'auteur de cette sortie n'est en réalité qu'un triste bouc émissaire. Il va sans dire que ce dernier n`est qu'un pion téléguidé cyniquement afin de porter au pinacle un mentor en quête de légitimité politique et de poste.



Quoi qu'il en soit, que ceux qui, tapis dans l'ombre, ont orchestré cette sortie, se le tiennent pour dit : Ce n'est pas par cette méthode d'un autre âge qu'ils se feront une place au soleil. La politique du « ôte-toi de là que je m’y mette » est tout aussi contreproductive qu'indigne d`un acteur politique digne ce nom.



Encore faudrait-il le rappeler, 2019 n'est pas loin. Et, aujourd'hui, encore plus que jamais, le président de la République a besoin de l`union de toutes les forces vives pour sa réélection à la prochaine présidentielle.



Autant dire tout simplement, que cette sortie politiquement incorrecte et socialement discourtoise, n'honore pas du tout l'Alliance pour la République qui a tant souffert, et qui continue encore de souffrir de ses querelles internes. Il est alors de notre devoir à tous, de rabattre le caquet, à tous ces perroquets porteurs du message de la désunion dans le seul dessein de préserver leurs intérêts crypto- personnels.



Ce ballon d'essai, tel un coup d'épée dans l'eau, ne passera pas, car la relation entre le président de la République, son excellence Monsieur Macky SALL et Madame Aminata TALL, est fondée sur une loyauté sans faille. Ceux qui, comme des sycophantes zélés, s'attendent à une ristourne politique en s`attaquant à cette femme honorable peuvent alors déchanter. La bave du crapaud n'atteindra pas cette blanche colombe.







Fatoumata Niang Ba

Présidente de l'Union pour le Développement du Sénégal (UDES/R)