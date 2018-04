Sommet sur le Fonds bleu au Congo Brazzaville : Macky Sall a quitté Dakar ce samedi

Le président de la Republie a quitté Dakar ce samedi pour Brazzaville où il doit prendre part, avec bon nombre de ses pairs africains, dont le roi Mohammed VI, au premier sommet sur le Fonds bleu du Bassin du Congo.



Cette rencontre internationale, selon le ministère congolais de l’Environnement et du Tourisme, a pour objectif de « s’approprier la Commission Climat Bassin du Congo et le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo pour une croissance inclusive en Afrique Centrale et de l’Est ; susciter un ensemble d’engagements pour mobiliser les ressources nécessaires au financement de l’Unité de démarrage du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ; adopter la Déclaration des Chefs d’Etat sur l’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo ».



Le président Macky Sall doit revenir à Dakar ce dimanche.