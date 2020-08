Société : 200 talibés bénéficieront d'une formation professionnelle dans les métiers de l'automobile.

Le fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3fpt) en partenariat avec l'institut supérieur des métiers de l'automobile et de l'aviation (perform) et Génération Salih a lancé ce mercredi 12 Août 2020 le programme "un talibé, un métier". Une formation qui consiste à accompagner et à insérer les talibés à travers une approche globale et territoriale. Ainsi, 200 talibés sont enrobés et seront formés dans les métiers de l'automobile sur une durée de six mois et n'aura pas de conséquences majeures sur leur études coraniques. Ce projet, selon les initiateurs, a mûrement été discuté avec les marabouts, chefs religieux, "Serigne Daara" et les parents des talibés qui ont donné leur aval et s'y impliquent pleinement.