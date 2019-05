Sn Hlm : L’intersyndicale des travailleurs dénonce une gestion calamiteuse de la société

Les agissements du Dg et du Pca de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM) sont au coeur de la frustration des travailleurs de l’entreprise immobilière.

En effet, l’intersyndicale des travailleurs n’y est pas allée du dos de la cuillère pour s’attaquer à la tutelle qui, selon les syndicalistes de la boîte, s’adonne à une gestion calamiteuse.

D’abord l’immobilisme du directeur général et du Pca à sortir l’institution des difficultés qu’elle traverse, écœure ces derniers.

Pis, dans un contexte particulier où la société nationale traverse une crise profonde, l’administration dépense à coup de millions de francs Cfa pour l’achat de véhicules haut de gamme et de billets d’avion pour des voyages commerciaux sans intérêt pour la boite, dénoncent le président de l’intersyndicale des travailleurs, Ibrahima Camara et Cie.

La Sn Hlm traverse les moments les plus difficiles de son histoire, avec des retards de salaire, absence de prise en charge médico-pharmaceutique, du carburant pour se rendre régulièrement aux chantiers etc...

L’intersyndicale alerte et compte passer à la vitesse supérieure si l’État n’intervient pas dans les jours qui suivront quitte à s’immoler, promettent le syndicaliste et ses camarades.