Situation préoccupante à Ziguinchor: SOS Casamance " demande au Président Macky Sall et à son gouvernement de garantir aux citoyens...,leur droit aux déplacements en toute sécurité"

Dans un communiqué, SOS Casamance revient sur le contexte actuel dans le sud du pays et peint un tableau assez sombre.

" Depuis l'annonce de l'emprisonnement du Maire de Ziguinchor, Monsieur Ousmane SONKO, la ville de Ziguinchor est entièrement confinée par un blocus général décrété par une certaine jeunesse en colère. Bien que la liberté de manifester et d'exprimer son opinion soit inscrite dans la constitution sénégalaise, elle ne doit en aucun cas porter atteinte à la libre circulation des personnes et des biens, qui est également un droit constitutionnel des citoyens", a regreté ladite structure.



SOS Casamance de poursuivre " Dans le cas de Ziguinchor, la vie s'est arrêtée ces derniers jours : les commerces sont paralysés, les marchés sont fermés, les hôpitaux peinent à fonctionner, l'administration ne travaille pas correctement et les transports publics sont hors service, et encore ... Les personnes malades sont privées de soins car elles ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, certaines familles déjà précaires vont être poussées encore plus dans la précarité, et ce qui est encore plus inquiétant, de nombreux citoyens et étrangers sont bloqués en ville et ne peuvent pas rentrer chez eux ou prendre leur vol à cause de cette situation de blocage que les autorités locales semblent tolérer. L'association SOS CASAMANCE dénonce cette situation de blocage et appelle les jeunes impliqués dans ces pratiques à manifester d'une manière différente, épargnant ainsi davantage de difficultés à la population. Car en vérité, les casamançais, et les Ziguinchorois en particulier, sont épuisés".



Une occasion de tirer la sonnette d'alarme. " SOS Casamance demande au Président Macky SALL et à son gouvernement de garantir aux citoyens casamançais, notamment ceux de Ziguinchor, leur droit aux déplacements en toute sécurité".



Avant d'appeler " les autorités responsables du commandement territorial local à prendre rapidement des mesures adéquates pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que celle des étrangers bloqués qui souhaitent quitter la ville afin qu'ils puissent le faire sans entrave".