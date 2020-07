Situation de la pêche : Des députés pour un partage raisonnable des ressources halieutiques.

Les députés Mamadou Diop Decroix, Mame Diarra Fam, Marie Sow Ndiaye, Mor Kane ou encore Abdou Aziz Diop sont depuis hier sur le terrain pour « s’intéresser » encore plus à la ressource halieutique au Sénégal et au bon approvisionnement de tous les sénégalais. En visite dans plusieurs usines à Sangalkam, Diamniadio et Yène, l’ancien ministre du commerce sous l’ère libérale a promis de « voir avec ses autres collègues à l’assemblée pour que les problèmes de la pêche soient résolus... »