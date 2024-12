Sénégal – Augmentation des productions agricoles, les emplois et les revenus : la BAD débloque plus de 55 millions d’euros.

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, il a été informé que " Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 2 décembre 2024 à Abidjan, un prêt de 55,33 millions d’euro au Sénégal pour la réalisation de la deuxième phase du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur". Ainsi, l'objectif visé est de " d’augmenter durablement les productions agricoles, les emplois et les revenus dans les régions ciblées par le projet à travers notamment la mobilisation des eaux de surface et souterraines".



Selon Mohamed Chérif, responsable du bureau pays de la Banque africaine de développement au Sénégal, « les résultats satisfaisants obtenus par la première phase du projet, et fortement appréciés par les bénéficiaires, ont fait naître de nouveaux défis liés à la consolidation des acquis du projet et à l’accompagnement des agripreneurs, jeunes et femmes, pour la valorisation optimale des investissements. Aussi, le besoin d’offrir des opportunités similaires et de les étendre à d’autres régions. »



Il est prévu dans le cadre de ce projet " l’aménagement de 9 000 hectares, dont 1 950 hectares de terres salées, 450 hectares de périmètres maraîchers collectifs, la réhabilitation et le renforcement de 15 périmètres irrigués existants, ainsi que la mise en place de dix points d’eau pastoraux avec énergie solaire et de 20 kilomètres de réseaux d’alimentation en eau potable autour des points d’eau pastoraux. La réalisation d’infrastructures de commercialisation figure également dans l’exécution du projet. Il s’agit de 130 kilomètres de pistes de production, dont une centaine à réhabiliter, la construction de 20 magasins de stockage de 100 tonnes chacun, quatre centres de groupage avec des chambres froides de 300 à 500 tonnes chacun". Pour la Promotion de l’emploi et appui à l’entreprenariat des jeunes, le PROVALE CV-2 prévoit la réalisation de 1 250 fermes pour une superficie totale de 2 000 hectares, la construction et équipement de 40 centres de mécanisation agricole, de 50 plateformes multifonctionnelles et 50 unités de transformation alimentées en énergie solaire. Le projet apportera aussi des appuis pour la mise en place de 180 unités de production en élevage et 60 fermes aquacoles".



En somme, " la deuxième phase du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur couvre neuf régions administratives : Louga, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. La région de Louga, qui présente une vulnérabilité agro-climatique et socio-économique similaire aux huit régions de la première phase, constitue la zone d’extension du présent projet qui bénéficiera directement à près de 57 000 ménages, soit environ 570 000 personnes", a-t-on appris.