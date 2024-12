Scandale à la BNDE : le chef d’Agence de Lamine Guèye accusé de détournement de 30 millions de FCFA

Le système bancaire sénégalais est de nouveau secoué par une affaire de fraude qui met en lumière des pratiques inquiétantes au sein de la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE). Le chef de l’agence de Lamine Guèye, arrêté par la DSC (Division des Services de la Criminalité), a été déféré hier au parquet, accusé de détournement de fonds, de faux et d’usage de faux, et d’accès frauduleux à un système électronique.



Selon les révélations de Libération, l’homme, qui occupait une position de confiance à la tête de l’agence, est soupçonné d’avoir orchestré un système complexe de virements frauduleux à partir du compte de l’agence. Grâce à une manipulation habile du système électronique, il aurait procédé à plusieurs transactions irrégulières, permettant ainsi à ses complices présumés de retirer discrètement un total de 30 millions de FCFA.



Les enquêteurs ont été alertés après plusieurs anomalies détectées dans les opérations bancaires. Une fois le chef d’agence interpellé, deux de ses complices ont été également appréhendés, marquant ainsi un coup de filet majeur dans ce dossier de fraude financière. Les autorités ne souhaitent pas encore révéler la totalité des modalités de l’opération, mais il semble que le préjudice ait été bien plus large que prévu.



Cette affaire soulève des questions cruciales sur la sécurité des systèmes bancaires au Sénégal et sur la manière dont des employés en position de responsabilité peuvent abuser de la confiance qui leur est accordée. Les clients de la BNDE et les observateurs du secteur financier suivent de près l’évolution de cette enquête qui pourrait avoir des répercussions sur d’autres agences du pays.



Libération rapporte que, pour le moment, les suspects ont été placés en garde à vue en attendant leur comparution devant le tribunal. La justice sénégalaise devra maintenant déterminer l’étendue exacte de la fraude et juger les responsables de ce qui apparaît comme un acte prémédité et d’une grande audace.