Santé : L’Hôpital de Ourossogui doté d’une ambulance médicalisée de dernière génération

Le centre Hospitalier régional de Ourossogui vient de bénéficier d’une ambulance médicalisée. Une action rendue possible par Me Malick Sall, digne fils originaire de la localité, fidèle à son crédo : « le don de soi pour le bien être de la société. »





En effet, le hangar, la Mosquée, les salles de consultations externes ainsi que les bureaux de la Caisse et de la facturation de l’Hôpital ont été entièrement rénovés par ce responsable politique de l’Apr à Danthiady en plus d’une ambulance médicalisée toute neuve et de dernière génération.





La cérémonie de remise des clés a été présidée par le Gouverneur de la région en présence de plusieurs autres autorités de la région. Me Malick Sall a rappelé les raisons profondes qui l’ont motivé à réaliser ce projet.



« Quand on m’a sollicité pour ce projet, j’ai répondu immédiatement parce que ma réponse résultait également d’une certaine tristesse. Mon père, feu Tafsir Baïdy Sall est décédé dans cet hôpital. Et depuis lors, j’avais des difficultés pour mettre mes pieds dans cet hôpital. Je remercie le directeur de l'hôpital de m’avoir permis de pouvoir assumer cette part du passé et en plus que cet hôpital devienne meilleur. »



Me Sall qui dit s’inscrire dans la logique du Plan Sénégal Emergent (PSE) du président Macky Sall, a lancé un appel à l’endroit de la population afin qu'elle se mobilise et accompagne le chef de l’Etat dans les multiples actions qu’il entreprend à travers le Sénégal...