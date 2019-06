Saint-Louis / Démission de Aliou Sall : ALUR salue l'initiative et parle d'un homme d'État.

Après la démission du directeur de la caisse de dépôt et de consignation Aliou Sall, la réaction n'a pas tardé à se faire dans la capitale Nord. Et c'est l'Alliance Libérale pour l'Unité et la République qui monte au créneau.

En conférence de presse, la députée Fatou Thiam coordinatrice dudit mouvement et ses camarades saluent la décision du maire de Guédiawaye qui, selon eux permettra à la justice de faire son travail et d'aller jusqu'au bout de cette affaire.

Sur la dernière sortie de l'ex ministre conseiller en communication du président Macky Sall, El Hadj Hamidou Kassé, le membres du mouvement ALUR estiment que le président Sall ne mérite pas d'être accompagné par des "lâches"...