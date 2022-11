Saint-Louis / Chavirement de pirogue à la brèche : Trois pêcheurs portés disparus…

La longue liste noire de chavirement de pirogue à la brèche de Saint-Louis s’allonge encore avec celui d’une embarcation avec six pêcheurs à bord. Les faits se sont produits aujourd’hui vers les coups de 5 heures du matin, renseigne-t-on. Trois membres de l’équipage ont été retrouvés sains et saufs. Mais les trois autres personnes sont introuvables, portées disparues.

« Les pêcheurs de Santhiaba et ceux de Guet Ndar se sont tous mobilisés pour entamer des recherches, mais jusqu'à présent, ils n’ont encore rien trouvé », renseigne un proche des victimes. Cet accident qui intervient quelques mois après les travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis, qui ont coûté pas moins de 7 milliards à l’État du Sénégal remet au goût du jour, la qualité des travaux qui ont été réalisés au niveau de la brèche…