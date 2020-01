Sahel: l'Etat islamique revendique l'attaque de Chinegodrar...

La meurtrière attaque de Chinegodrar qui a coûté la vie à 89 soldats de l'armée nigérienne, jeudi dernier, dans le sud-ouest du pays, à la frontière avec le Mali, a été revendiquée ce mardi 14 janvier par l'Etat islamique.



Le groupe terroriste attribue cette action à sa province en Afrique de l'Ouest et a diffusé via son agence de propagande Amaq un reportage photos montrant les jihadistes lors du raid.



Dans les faits, c'est sa branche sahélienne, l'ex EIGS qui a mené cette action d'envergure dans la zone des trois frontières qui avait déjà été la cible, il y a plus d'un mois d'une attaque presque similaire. C’était à Inates où 71 militaires ont été tués.



La violence de cet assaut avait eu comme conséquence le report du sommet de Pau au 13 janvier alors qu'il était initialement prévu le 16 décembre.