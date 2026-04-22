SACRÉ-CŒUR/ Escroquerie mystique : “Le marabout aux 550 millions” — chute spectaculaire après deux ans de cavale


SACRÉ-CŒUR/ Escroquerie mystique : “Le marabout aux 550 millions” — chute spectaculaire après deux ans de cavale
Après avoir disparu des radars pendant près de deux ans, Amadou L. Samb, présenté comme un “faiseur de miracles”, a finalement été interpellé à Sacré-Cœur, à Dakar. Selon le récit rapporté par L’Observateur, cette arrestation met fin à une longue traque menée par les éléments de la Brigade de recherches de Saly Portudal, dans une affaire d’escroquerie portant sur la somme vertigineuse de 550 millions de FCfa.
 
Tout s’est joué à l’aube, dans la discrétion la plus totale. Dans ce quartier résidentiel paisible de Sacré-Cœur, rien ne laissait présager l’intervention imminente des enquêteurs. Positionnés aux abords d’une villa, ces derniers attendaient le moment opportun. L’information était jugée fiable : l’homme qu’ils recherchaient depuis des mois s’y cachait. Quelques minutes plus tard, l’interpellation se déroule sans incident. Fin de cavale.
 
Une emprise mystique à plusieurs centaines de millions
 
D’après L’Observateur, l’affaire remonte à 2023, lorsque A.L. Diop, un homme d’affaires prospère basé sur la Petite-Côte, croise la route du marabout présumé. Ce dernier lui promet monts et merveilles : prospérité, réussite financière, expansion fulgurante de ses activités… à condition de se soumettre à des rituels mystiques.
 
Très vite, les “bains mystiques” s’enchaînent. Le discours se précise, les exigences financières aussi. Le marabout exige l’achat de parfums “spirituels” en provenance de Malaisie, dont les prix atteignent jusqu’à 40 millions de FCfa l’unité. Sous influence, la victime s’exécute.
 
Selon les éléments rapportés par L’Observateur, l’engrenage devient incontrôlable. Comptes bancaires vidés, biens liquidés, station-service cédée, terres vendues… En l’espace de deux ans, entre 2023 et 2024, la somme totale de 550 millions de FCfa aurait été transférée au présumé escroc.
 
Une descente aux enfers… puis le déclic
 
L’entourage de la victime commence à s’inquiéter. Le comportement de l’homme d’affaires change radicalement. Isolement, propos incohérents, décisions financières irrationnelles… Ses proches évoquent une véritable perte de lucidité. Ils décident alors de l’éloigner et de l’aider à retrouver ses esprits.
 
Une fois remis, A.L. Diop réalise l’ampleur des pertes. Il dépose plainte auprès de la Brigade de recherches de Saly Portudal. Mais entre-temps, Amadou L. Samb s’est volatilisé.
 
Deux ans de traque minutieuse
 
Commence alors un travail de fourmi pour les enquêteurs. Recoupement d’informations, auditions de témoins, surveillance… Pendant près de deux ans, la piste reste floue. Jusqu’à ce qu’un renseignement crucial mène à Dakar. Plus précisément à Sacré-Cœur.
 
L’arrestation marque l’aboutissement de cette enquête de longue haleine.
 
“Je n’ai reçu que 350 millions” : une défense fragile
 
Face aux enquêteurs, le mis en cause reconnaît partiellement les faits. Il admet avoir pratiqué des “bains mystiques”, mais conteste le montant total évoqué. Selon lui, il n’aurait perçu “que” 350 millions de FCfa. Une ligne de défense rapidement fragilisée par les preuves apportées par la victime : relevés bancaires, virements, transactions documentées.
 
Toujours selon L’Observateur, Amadou L. Samb a été déféré au parquet de Mbour, avant son transfert prévu devant le Pôle judiciaire financier à Dakar. Il est poursuivi pour escroquerie portant sur une somme colossale.
 
Une victime ruinée, une affaire qui interpelle
 
Si l’arrestation constitue un soulagement pour les enquêteurs, le préjudice reste immense. La victime, aujourd’hui ruinée, tente de se reconstruire après cette affaire qui met en lumière les mécanismes d’emprise psychologique et les dérives liées à certaines pratiques dites mystiques.
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Mercredi 22 Avril 2026
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