Rufisque / Un crime passionnel défraie la chronique : immersion sur les lieux du drame

On en sait un peu plus sur ce qui s’est réellement passé à Rufisque, dans le quartier Darou Nahim (commune de l’Est). Un homme d’une quarantaine d’années a été froidement abattu par l’ex mari de sa niarel (deuxième épouse). L’histoire remonterait à plusieurs années, selon la sœur de la dame qui a perdu son mari dans cette triste histoire.



« C’est son ex mari lui même qui l’a répudiée. Cela fait plus de trois ans. Elle est rentrée chez nous et elle a trouvé du travail comme ménagère. Un an après, elle s’est remariée. Mais cela a beaucoup dérangé son ex mari. Il est venu ici pour faire des menaces de mort au nouveau mari. Nous sommes partis à la police. Mais il n’y pas eu de preuves », a déploré A. Faye.



À l’en croire, la victime est venu lundi dernier pour voir sa femme. Et le lendemain il a été trouvé baignant dans son sang à quelques mètres de la maison de sa femme. D’après les premiers éléments de l’autopsie, il a reçu plusieurs coups à la tête et un coup de couteau à la gorge. Une enquête a été ouverte par la police de Gouy Mouride pour mettre la main sur l’auteur de ce crime odieux qui a pris le poudre d’escampette après son forfait...