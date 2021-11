Rufisque/Dépôt des listes : "Bollo Deffar Teungueth" n'a rien à voir avec "Benno Bokk Yakaar" (El Aliou Dia, Mandataire)

Après le départ de Souleymane Ndoye, qui a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État, certains espéraient l'éclatement de la coalition "Bollo Deffar Teungueth" qui avait sa porté sa candidature. Mais c'est sans compter sur la détermination de ses membres. Et c'est le président de la dite coalition, Imam El. Aliou Dia, par ailleurs mandataire qui a déposé la liste de leurs candidats auprès de l'autorité administrative. Ainsi la coalition se présente à Bambilor, Rufisque Est, Rufisque Nord, Sendou, Sébikotane et sera dirigée pour la Ville de Rufisque par l'artiste Mame Goor Djazaka. Selon le président de la coalition, "Bollo Deffar Teungueth" émane de la volonté des populations de Rufisque et n'a rien à voir avec "Benno Bokk Yakaar"...