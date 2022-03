Reportage / Université Gaston Berger de Saint-Louis : Le temple de l’insécurité galopante !

La mort de l’étudiante Seynabou Ka Diallo remet au goût du jour la lancinante question de l’insécurité qui règne au sein de l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce temple du savoir longtemps considéré comme une université de l’excellence est aujourd’hui confronté à un défi sécuritaire qui cristallise les esprits des apprenants.



En plus du défaut d’éclairage public qui est constaté dans l’espace universitaire, les cas d’agression y sont devenus de plus en plus fréquents. Dans ce reportage réalisé par Dakaractu au sein de l’espace universitaire, les étudiants et les parents d’élèves interpellent le gouvernement pour régler définitivement ce problème d’insécurité.



La coordination des étudiants de Saint-Louis a, pour sa part, menacé de paralyser le système éducatif si toutefois aucune solution n’était apportée à leurs revendications. L’administration de l’université quant à elle, refuse catégoriquement de se prononcer sur la question, malgré notre déplacement jusqu’au niveau du rectorat de l’université…