[ Reportage ] Baccalauréat 2025 : Les candidats livrent leurs impressions sur les épreuves...

Les épreuves du baccalauréat général 2025 ont démarré ce mardi 1er juillet sur l’ensemble du territoire sénégalais. Au lycée Sergent Malamine Camara des Parcelles Assainies, l’ambiance est studieuse et les épreuves se déroulent dans des conditions jugées satisfaisantes par les responsables du centre.

Le président du jury 1152, Tamsir Cissé a salué la bonne organisation du centre et le respect strict des règles établies pour garantir la régularité de l'examen. "Tout se passe dans le calme et dans le respect des procédures. Les élèves sont ponctuels et les surveillants très vigilants", a-t-il déclaré.

Le centre d'examen compte trois jurys, avec les séries L’, L2 et S2. Sur le terrain, les candidats affichent des avis partagés sur la teneur des sujets. Certains estiment que les épreuves sont difficiles et pointues, exigeant une préparation rigoureuse. D’autres, au contraire, les trouvent abordables, bien conçues et accessibles pour qui a sérieusement suivi les cours.

Le premier tour de l’examen se poursuivra jusqu’au jeudi 3 juillet 2025. En attendant les résultats, les candidats sont invités à maintenir leur concentration et leur endurance, pour franchir avec succès cette étape décisive vers l’enseignement supérieur.