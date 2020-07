Report de la démolition du marché Sandaga : Les commerçants se réjouissent et promettent de respecter le délai de rigueur.

Les commerçants du marché Sandaga se réjouissent de la décision des autorités de surseoir à la décision de démolir leur marché ce vendredi 03 Juillet comme l'avait promis le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique.

"Nous nous félicitons de l'oreille attentive que le chef de l'État nous a accordés après que nous ayons sollicité le report jusqu'après la Tabaski", se félicite leur représentant.



Toutefois ces commerçants se disent déterminés à respecter tous les engagements pris auprès des autorités. " Nous avons fait une déclaration officielle qui engage tous les commerçants du marché Sandaga. Nous sommes tous tombés d'accord sur le respect des engagements pris. Et dès notre retour de la fête de Tabaski, nous allons rejoindre le marché du champ de courses et nous accompagnerons les autorités sur toutes les réflexions pour la réussite de ce projet", a encore promis le porte-parole des commerçants...