L’auteur qui est, par ailleurs, ambassadeur du Sénégal à Bruxelles, après cinq années aux mêmes fonctions en Éthiopie et à l'Union africaine, a choisi, ce 27 janvier, pour procéder à la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé ‘’Unité africaine, entre ambition et volontés’’, sous la présidence effective du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, Aïssata Tall Sall et devant la crème diplomatique du pays.



Dans le livre de 238 pages dont 3 chapitres, l'auteur projette un regard détaché sur la marche du continent africain vers l'unité politique. Le diplomate saisit l'opportunité de la mise en oeuvre des chantiers de la réforme institutionnelle de l'UA, lancée avec enthousiasme en 2017, pour revisiter tous les programmes antérieurs de réforme en sondant les raisons de leurs succès et de leurs échecs dans la sinueuse voie de la construction de l'Unité africaine.



Entre idéal et ambition, la réalisation de celle-ci se heurte encore à plusieurs écueils que l'Union s'évertue à surmonter progressivement en mettant en avant de nouveaux programmes, ou en adaptant ceux existants. SE Baye Moctar Diop a opéré un diagnostic exhaustif de la plus haute instance africaine pour livrer des orientations quant à la concrétisation de l’unité des États du continent noir.