Recherche en droit des affaires : Le CREDILA renforcé en documentation par l’UNIDA.

Dans le but de participer à la consolidation de la recherche sur les questions de droit et sciences en Afrique, le Centre de Recherche, d'Etudes et de Documentation sur les Institutions et les Législations Africaines est bien conscient de l'importance d'enrichir le champ du savoir des étudiants, chercheurs et professeurs. C'est ce qui a motivé ce matin l’UNIDA qui évolue dans l'unification du droit en Afrique, particulièrement celui des affaires, après avoir constaté cette nécessité de renforcer la documentation et la recherche, à mettre à la disposition du CREDILA 45 ouvrages pour les étudiants et professeurs.



Concevant le droit des affaires comme un pilier essentiel du droit des affaires en Afrique, il demeure comme mission, pour l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, de mettre à la disposition des futures magistrats, les aptitudes nécessaires à la connaissance des sciences du droit des affaires.



Le centre de recherche, d’études et de documentation sur les institutions et les législations africaines a donc bénéficié de cet apport en livres de la part de l'association pour l'unification du droit en Afrique, par l'intermédiaire de son représentant au Sénégal, Me Bassirou Baldé.



Pour une bonne documentation et de recherche en matière de droit, l’UNIDA et le CREDILA comptent mutualiser leurs efforts pour répondre aux préoccupations de l'OHADA qui n'est autre que l'harmonisation et la sécurisation du droit en Afrique.