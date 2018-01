RAPPORT 2017 : La DIC a traité 2.912 affaires

Pas de repos pour la Direction de la police judiciaire. Selon le rapport 2017 du ministère de l’Intérieur, la Division des Investigations criminelles (DIC), toujours en suractivité, a reçu et traité courant 2017, 2.912 dossiers.

Plusieurs affaires ont été traitées par la DIC et ont abouti à des procédures pour divers délits dont, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, apologie du terrorisme, financement du terrorisme, appartenance à un réseau de recrutement de combattants djihadistes et trafic de drogue.

185 personnes ont été déférées au parquet et 75kg de cocaïne ont été saisis. La DPJ a procédé à plusieurs interpellations et déféré au parquet, des contrevenants généralement pour atteinte aux biens ou délits liés au terrorisme.