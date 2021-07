Quart de finale / CAN minifoot : Le Sénégal gagne par forfait contre la Côte d'Ivoire et se qualifie en 1/2 finale.

Un incident a émaillé la rencontre qui devait opposer le Sénégal à la Côte d'Ivoire, ce 15 juillet, à Ilaji international minifoot stadium au Nigéria pour le compte des quarts de finale de la CAN minifoot 2021. En effet, les lions qui recevaient pour cette soirée les éléphants, ont enfilé leurs maillots blancs contrairement aux injonctions de la confédération de minifoot qui les incitait à porter une autre couleur de maillot. Mais c'était sans compter avec le refus du coach Cheikh Sidy Ba de demander à ses protégés de se changer. L'équipe de la Côte d'Ivoire, semble-t-il a amené qu'une paire de maillot dans cette compétition et cherchait vaille que vaille à ce que le Sénégal change sa couleur de maillot. L'attente a été longue car 35 minutes se sont écoulées au vu de l'heure (21h locales, 20h GMT) à laquelle le match devait être entamé. Finalement, la délégation sénégalaise a amené les arbitres à prendre leurs responsabilités pour procéder au forfait de l'équipe adverse. Avec une victoire sur tapis vert les Lions se qualifient en 1/2 finale dans cette 2ème édition de la CAN minifoot. Ils affronteront, vendredi, les pharaons d'Egypte qui ont battu, ce 15 juillet, à leur tour la Zambie par 2 buts à 0.