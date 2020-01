Procès Lamine Diack : ‘’L’entraide judiciaire avait été exécutée (...), personnellement j’ai signé le courrier de transmission du dossier et cela depuis au moins 3 mois’’ (Me Malick Sall, ministre de la justice)

Le Sénégal a été mis en cause dans le renvoi du procès pour corruption de l’ex président de l’IAAF, Lamine Diack.

En effet, le procès a été renvoyé au 3 juin du fait notamment que le Sénégal a fait parvenir tardivement des actes d’enquête qui avaient été demandés par les juges d’instruction en 2016 et auxquels Dakar a répondu très récemment. Interpellé sur la question, le garde des sceaux et ministre de la justice a tenu à éclairer la lanterne. ‘’Je suis avocat de profession et 99.9% dans des affaires comme ça, la première audience n’est jamais retenue parce que ça demande la mise à niveau de toutes les parties’’, a d’emblée renseigné Me Malick Sall. Selon le garde des sceaux, le Sénégal a fait le nécessaire dans ce dossier. ‘’L’entraide judiciaire avait été exécutée, nous avons transmis tout le dossier par le canal de l’ambassade de France. Il y a eu un retard, quelque part, mais ça n’a pas été à notre niveau’’, a expliqué le ministre de la justice qui a assisté à la réactivité du juge d’instruction, de la direction des affaires criminelles entre autres parties prenantes du dossier. ‘’J’ai personnellement signé le courrier de transmission du dossier et cela depuis au moins 3 mois’’, a rassuré Me Malick Sall.