Présidentielles 2019 : Les temps forts de la 8e journée de campagne de Macky Sall entre Sédhiou, Bignona et Ziguinchor

Macky Sall continue sa parade. À la tête d’un cortège de plus d’une vingtaine de véhicules, il va passer la nuit de ce dimanche marquant la 8e journée de sa campagne électorale, à Ziguinchor. Ce, après avoir bouclé sa tournée du samedi dernier à Kolda, Capitale du Fouladou.

Le président de la Coalition Benno bokk yakaar et son équipe qui ont fait cap vers Sédhiou ont drainé du monde. L’ambiance était à son comble. Alors que les populations l’acclamaient et que les sonos distillaient un morceau de Touré Kunda, le convoi présidentiel avançait à pas de caméléon du fait de la forte mobilisation.



Après Sédhiou, c’est au tour de Bignona d’accueillir le convoi. Une marée humaine a accueilli et accompagné le président et sa délégation. Sur une longue distance, les populations ont jalonné la route. Des personnes de tout âge, tout sexe confondu, ont accompagné le convoi au pas de course, pour certains. Président qui en était enchanté, a tenu à le dire de vive voix au meeting qui s’est tenu chez Mamadou Lamine Keïta. C’est là où la confirmation d’une nouvelle qui a attristé le convoi présidentiel a été faite par le président Macky Sall. Lequel entendait présenter ses condoléances, aux proches des 4 défunts gendarmes décédés dans l’exercice de leur fonction. La fin du discours présidentiel a sonné le départ du convoi vers Ziguinchor.



À Ziguinchor, c'est au delà de 19 heures que le convoi a traversé le pont situé à l'entrée de ville. Un monde fou était là à l'attendre. Et c’est dans cette commune dont Abdoulaye Baldé est le maire que le candidat de la coalition présidentielle va passer la nuit.