Présidentielle 2024 : le PDS lance sa campagne de communication sur la révision du fichier et e xige un audit indépendant

En vue des élections présidentielles de 2024, le Parti Démocratique Sénégalais, à travers sa Commission nationale chargée du suivi des révisions des listes électorales mise en place depuis quelque temps par le président Abdoulaye Wade, actuel Secrétaire Général National, a tenu à la permanence sa première réunion de lancement ce samedi 25 mars 2023.



En effet, une révision du fichier électoral est prévue du 6 avril au 6 mai 2023. Ainsi, le PDS parti historique de la vie politique du pays lance sa campagne de communication sur la révision des listes électorales et compte se positionner comme un acteur majeur de cette révision. Par ailleurs, lors de la déclaration portant sur la révision des listes électorales, Maguette Sy le Secrétaire National Chargé des Élections au PDS, exige un audit indépendant et contradictoire du fichier électoral sous la supervision de l’Union Africaine, de l'Union européenne et des États Unis.