Présidentielle 2019 : Moustapha Guirassy vote Idrissa Seck !

Le président du parti Sénégal Uni pour le Développement vient de livrer sa position au peuple sur l' élection présidentielle. En effet, Moustapha Guirassy a décidé de « choisir ce qu’il y a de préférable, selon lui, et même de mieux pour le Sénégal. Il a ainsi décidé de porter son choix sur Idrissa Seck, qu’il juge comme l’homme politique le plus aguerri et le plus expérimenté en matière démocratique, et aussi son expérience naturelle en matière de gestion de l’État. « C’est le candidat qui peut apporter ce changement tant rêvé que nous avons toujours recherché », a martelé le président de la coalition Guirassy président.