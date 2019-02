Présidentielle 2019/ Idrissa Seck nargue Macky Sall à Thiès : «C’est la première fois au Sénégal qu’un président aura un seul mandat!»

Accueilli par une impressionnante population thiessoise, Idrissa Seck s’est adressé au président Macky Sall, ironisant sur le fait que ce dernier va être battu dès le premier tour. «C’est la première fois donc qu’un président de la République se limitera à un seul mandat ». Selon le leader de la Coalition Idy 2019, on ne peut pas diriger un pays avec la force et le "Niangal". Faisant donc allusion à Macky Sall, le patron de Rewmi annonce devant la forte mobilisation thiessoise venue le célébrer à la place de France, «qu’il est temps pour le Sénégal de se refaire un nouveau visage et de prendre en considération les préoccupations de la jeunesse, des femmes et de toutes les couches sociales...»