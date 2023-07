Présidence de l’Association des Juristes Sénégalaises : Mme Aminata Fall Niang remplace Mme Aby Diallo

Les membres de l'AJS ont tenu leur Assemblée Générale ce samedi 22 juillet 2023 à l’hôtel Good Rade. Madame Aby Diallo, Présidente sortante est arrivée au terme de son mandat après quatre ( 4 ) ans à la tête de l'AJS. Elle a présenté son rapport moral suivi de celui financier et d’activités.

Conformément aux principes de démocratie et de bonne gouvernance, l'AJS a procédé au renouvellement de ses instances dirigeantes.

Au terme de cette Assemblée Générale, un nouveau bureau est élu, certaines des commissions revues et Mme Aminata Fall Niang est élue Présidente de l'AJS par consensus par l'ensemble des membres.

L'Association des Juristes Sénégalaises, est une organisation de femmes au service du droit. Sa nouvelle présidente Aminata Fall Niang était la présidente de la Fondation UCAD pendant plus de 10 ans. Elle compte ainsi se décharger de cette mission pour mieux prendre en charge l’AJS. Aminata Fall Niang est juriste et expert fiscal agréé, inscrite à l'Ordre. Mme Niang est la fille aînée de Feu Tanor Latsoukabé Fall, plus connu sous le nom de Tanor Thiendella Fall, ex directeur général de l'Union sénégalaise de banques Mme Niang a obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) une maîtrise en droit des affaires et un DESS en droit bancaire et fiscalité. Elle est également titulaire d'une maîtrise d'anglais. Elle a intégré la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) il y a 23 ans, où elle occupait les fonctions de Directeur Général de l'Organisation et des Systèmes d'Information au Siège. À ce titre, elle coordonnait les activités de quatre Directions (Direction de la Comptabilité, Direction du Contrôle de Gestion, Direction de l'Organisation et des Méthodes et Direction des Systèmes d'information). Antérieurement à ce poste, elle avait occupé différentes fonctions à la BCEAO, notamment Juriste Senior, Directeur des Affaires Juridiques, Directeur de la Sécurité, Directeur de l'Organisation et des Méthodes et Conseiller du Directeur Général de la Stabilité et de l'Inclusion Financières en charge des projets « Implémentation des Normes de Bâle II et Bâle II dans l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) » et « Révision du Plan Comptable Bancaire de l'UMOA ». Auparavant, elle a travaillé pendant 10 ans comme Conseil juridique et fiscal au Cabinet Coopers & Lybrand Aziz Dièye, où elle été embauchée quasiment dès sa sortie de l'université. En dehors de ses activités professionnelles, elle s'intéresse aux questions de justice sociale, de droits humains (droits des femmes et des enfants, en particulier) et aussi de développement durable. Voulant être utile à sa société dans ce domaine, elle est devenue membre, il y a plus d’une trentaine d'années, de l’Association des Juristes Sénégalaises (AJS) dont elle est membre du Conseil d'Administration.