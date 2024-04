Préparatifs et Mode Korité : les vendeurs de tissus et les tailleurs dévoilent les tendances...

A quelques jours de la célébration de la fête de l’Aïd- El-Fitr communément appelée Korité, l’heure est déjà aux préparatifs chez beaucoup de sénégalais et de sénégalaises. Comme à l’accoutumée, les marchés comme celui des HLM grouillent de monde avec notamment la présence des femmes et des enfants qui se bousculent pour trouver de quoi se parer le jour de la fête. Pour une bonne partie des commerçants interpellés, les clients sont au rendez-vous malgré le contexte actuel du pays. Sur place, les vendeurs et les tailleurs dévoilent les tendances avec les tissus et les modèles qui sont en vogue.

Reportage...