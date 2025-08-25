Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... »

À peine élu maire de Dakar, Abass Fall a livré ses premiers mots devant les conseillers municipaux et les Dakarois. Dans son discours, il a insisté sur l’unité et la nécessité de dépasser les clivages partisans.



« Pour moi, il n’y a pas de gagnants, il n’y a pas de perdants. C’est la ville de Dakar qui a gagné. Les Dakarois veulent voir ce visage où, même dans la différence en termes d’appartenance politique, nous avons joué le jeu et élu un maire », a-t-il déclaré.



Le nouveau maire a promis d’être à l’écoute de tous : « Je ne serai pas le maire d’une chapelle politique. Je serai le maire de toutes les Dakaroises et de tous les Dakarois. J’invite l’ensemble du conseil municipal à s’unir autour d’un seul objectif : l’intérêt des Dakaroises et Dakarois. »



Dans un ton solennel, Abass Fall a également lancé un message fort : « Aujourd’hui, inchallah, la ville de Dakar ne sera plus politisée. Elle sera là pour tout le monde, avec l’appui de tous les conseillers municipaux. Félicitations à nous tous. C’est la ville de Dakar qui a gagné ! »

