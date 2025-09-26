Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est prononcé, lors de son entretien avec France 24 ce vendredi, sur les éventuelles poursuites judiciaires visant des responsables de l'ancien régime de Macky Sall.



Le Chef de l'État a souligné que l'ordre public et la paix civile reposent sur une justice équitablement distribuée. Il a mis l'accent sur la distinction entre vengeance et justice.



« Je fais toujours la différence entre se faire justice et rendre la justice. Rendre la justice suppose respecter la présomption d’innocence de tout individu, respecter ses droits et lui assurer un procès juste et équitable. Quel que soit le citoyen concerné, ce sont les règles, les procédures et le droit sénégalais qui vont s’appliquer », a affirmé le Président Bassirou Diomaye Faye, précisant qu'il ne saurait y avoir de « présomption de culpabilité sur personne ».



En conclusion, il a insisté sur la sérénité du processus : « Chacun est libre d’exprimer ses opinions. Mais quand la justice aura à se prononcer, elle le fera de manière sereine et sur la base d’éléments matériels, devant un juge indépendant qui va juger selon son intime conviction », a précisé le président de la République.