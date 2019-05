Poste / Décisions, recrutement du DG Sortant : Les jeunes du SNTPT dénoncent la sortie du SG du SNTPT contre Siré Dia.

Ce matin, le SNTPT a tenu un point de presse lors duquel, il estimait scandaleux le fait que le Dg sortant, en l'occurrence Mr Siré Dia, continue à prendre des actes à très forte incidence financière qui impactent négativement la viabilité de l'entreprise. En réaction, les jeunes du SNTPT ont aussi fait face à la presse pour dénoncer la sortie “hasardeuse de ce matin du SG DU SNTPT et de ses collègues.

Pour cet agent de la Poste membre du SNTPT, El Hadj Al Marème Faye, dire que le DG sortant n’a pas les prérogatives pour prendre certaines décisions notamment, administratives, " c'est méconnaître les textes qui régissent le fonctionnement de notre institution et faire preuve d’une mauvaise foi flagrante. " C'est pourquoi, il a lancé un appel à "ses" camarades du SNTPT d’arrêter cette agitation inutile et de rendre un hommage mérité au DG sortant Siré Dia …