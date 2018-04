Politique : Mariama Sarr élargit les bases de l'Apr et installe le 220 ème comité dudit parti à Kaolack

Dans la commune de Kaolack, l'heure est à la mobilissation des troupes et à la massification des partis politiques, notamment celui de l'Apr. À quelques encablures de la présidentielle, l'édile de Kaolack a préféré mettre l'accent sur l'animation au niveau des différents quartiers de la ville de 'Mbossé' et l'installation de ses comités.

En effet, Fass Cheikh Tidiane 3, un des quartiers périphériques de Kaolack, a reçu la visite de la délégation de Mariama Sarr pour les besoins de l'installation du 220 ème comité de l'Apr. " Nous avons fini de faire l'ensemble des quartiers de la commune de Kaolack. Nous avons un peu partout installé des comités de notre parti qui portent le combat à la base en direction de la présidentielle de 2019. L'ambition de Madame le maire Mariama Sarr est de permettre au chef de l'Etat d'avoir un second mandat au premier tour. Et c'est clair que Kaolack votera pour l'Apr", a confié l'adjointe au maire, Fatou Bintou Fall.



Réagissant aux sollicitations des populations de Fass Cheikh Tidiane 3 sur leur quotidien, l'adjointe au maire de rassurer. " L'édile de Kaolack a déjà entamé les travaux de lotissement et après s'en suivront l'électrification et l'adduction d'eau au niveau de ce quartier. Elle a déjà envoyé une équipe sur place pour ce travail".



De leur côté, le responsable des jeunes de Mariama Sarr, Cheikh Ahmed Tidiane Lô, dit ' Baboye' et la responsable politique, Mame Sèye Diatta, ont invité les jeunes et les femmes à aller retirer leurs cartes au niveau des préfectures. " Le retrait de la carte d'électeur est primordial pour le vote. Alors je vous exhorte à le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je tiens également à vous dire que nous viendrons avec des financements. En plus de cela, vous pouvez aussi préparer vos dossiers de projets pour pouvoir bénéficier des financements de la délégation à l'entrepreneuriat rapide( DER), car l'enveloppe de Kaolack est fixée à 1 milliard de nos francs".