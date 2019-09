Polémique autour du retour à la Mecque d'une femme : la société d’Assurances « Askia » apporte des précisions (Communique)

La société d’Assurances « Askia » semble avoir été malencontreusement mêlée au tollé médiatique qui a accompagné le retour de la Mecque de l’épouse d’Askia Touré. Un proche du Chef de l’État et membre de la mouvance présidentielle. Suffisant pour que des citoyens fassent le rapprochement avec la compagnie et le mari de la dame précitée. Aussi, afin de ne faire prospérer aucun amalgame, la compagnie Askia Assurances nous a fait parvenir le communiqué ci-aprés:



La compagnie Askia assurances a été malencontreusement associée à une polémique médiatique au sujet du retour de la Mecque d’une personne.

Afin de ne faire prospérer aucune équivoque, la compagnie Askia Assurances précise que la personne citée n’est liée ni de près, ni de loin à la compagnie Askia Assurances.



Afin que nul n’en ignore, Askia Assurances est une compagnie de droit national sénégalais qui a un capital de trois milliards (3.000.000.000) F CFA.

Elle a été créée en 2007 et a obtenu son agrément au mois de juin 2008.



Dans son tour de table, elle compte un actionnaire de référence. Il s’agit du groupe tunisien La Carte qui capitalise quarante années d’expérience et qui est présent dans divers secteurs de l’économie tunisienne : Banques, immobilier, Hôtellerie, industrie, média, distribution informatique etc.



L’objectif d’Askia Assurances est d’innover en mettant sur le marché des produits nouveaux à travers un portefeuille d’offres diversifié et adapté aux préoccupations socio-économiques du plus grand nombre.