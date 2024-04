Passation de service à la primature : Quand le folklore est rangé aux oubliettes !

L’ère de la rupture n’a t-elle pas sonné dans l’administration gouvernementale ? Cette passation de service entre le Premier ministre sortant, Me Sidiki Kaba et son successeur Ousmane Sonko qui s’est déroulée ce lundi à la primature en dit long. En effet, c’est à 09h 56 que le nouveau PM a foulé le sol des locaux qui abritent son bureau. À son arrivée, Ousmane Sonko a été accueilli par son prédécesseur, Me Sidiki Kaba. Après les « Salamalek » et accolades, ils se sont dirigés à l’intérieur du bureau du PM.



Une passation de service qui s'est déroulée dans la plus grande sobriété et loin des « Tam-Tam » et autres activités folkloriques! Au moment où ces lignes sont écrites, Ousmane Sonko et Me Sidiki Kaba sont en tête à tête. À l’issue de la séance de passation technique entre les deux ministres, ils se sont brièvement adressés à la presse.



Vivement que les autres rencontres ministérielles se fassent également dans cette plus grande sobriété.