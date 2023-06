Participation de Taxawu Sénégal au dialogue national : Les partisans de Khalifa Sall de la région de Kaolack donnent un avis favorable et fixent les conditions.

Les millitants de la coalition Taxawu Sénégal de la région de Kaolack avaient dernièrement initié une assemblée générale pour statuer sur la participation de leur entité au dialogue national prévu le 31 mai 2023.

Hier, le coordinateur de cette plate-forme, Diockel Gadiaga, a déclaré que les différentes entités de cette coalition de Kaolack, Guinguinéo et de Nioro, ont décidé de donner un avis favorable à leur leader Khalifa Sall pour sa participation au dialogue national.

Toutefois, les partisans de Khalifa Sall ont rappelé leurs conditions qui sont entre autres : Non à la troisième mandature du président Macky Sall, non au parrainage sélectif, oui à la participation de tous les candidats, oui à une élection présidentielle démocratique, oui à la libération de tous les détenus politiques et des journalistes etc...