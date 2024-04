Parcours professionnel du nouveau ministre de l’économie, du plan et de la coopération

Le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Ousmane Sonko sous la supervision du président de la République Bassirou Diomaye Faye regorge visiblement de compétences. Une liste restreinte de 25 ministres parmi eux, l’économiste, le Dr Abdourahmane Sarr.





Il est le président du Centre d’études pour le financement du développement local (CEFDEL), un think tank de suivi des performances macro-économiques du Sénégal et de l’UEMOA et d’études sur des solutions innovantes de financement du développement. Pendant 15 ans, Dr Sarr a travaillé au Fonds monétaire international (FMI) où il a occupé des postes dans divers départements, dont le Département Afrique en tant que Représentant résident au Togo et au Bénin, et le Département des marchés monétaires et de capitaux. Dans ce département , il a dirigé des missions dans les domaines monétaire, financier, d’élaboration de stratégie d’endettement, et de gestion des actifs et passifs souverains.



Dr Abdourahmane Sarr a également été économiste principal au Département Moyen-Orient et Asie centrale et conseiller macroéconomique auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Il est l'auteur de diverses études sur les questions monétaires, bancaires et financières. Dr. SARR est titulaire d'un PhD en économie de l'Université George Washington, d'une Maîtrise en Administration Publique de l'Université Harvard et d'un Bachelor en Administration des Affaires de HEC-Montréal.



Un profil qui est interessant et dont les services attirent l’attention du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko.