PUDC en 2018 : « On va faire en sorte qu’il n’y ait plus de jeunes qui viennent à Dakar pour laver des voitures et pour être des domestiques » (Ministre)

En 2018, la deuxième phase du PUDC (Programme d’Urgence de Développement Communautaire), va transformer en profondeur le visage socio-économique du pays. Selon le ministre délégué en charge du PUDC, M. Souleymane Jules DIOP « nous allons poursuivre la dynamique. Nous allons créer plus de travail grâce aux deux chaines de valeur (lait, horticole)…On va faire en sorte qu’il n’y ait plus de jeunes qui viennent à Dakar pour laver des voitures et pour être des domestiques, nous allons vers une véritable économie rurale »