PTN : Amy Samaké et Hélène Ndoukité Diouf sous contrôle judiciaire

L'affaire judiciaire du présumé scandale au Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio connaît de nouveaux développements. Selon nos informations, Amy Samaké a bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution en biens d'un montant de 1,476 milliard de francs CFA. Hélène Ndoukité Diouf, l’actuelle directrice de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère, a elle aussi été placée sous contrôle judiciaire.



Par ailleurs, le directeur administratif et financier (DAF), Ismaïla Timbo, et l’ancien directeur général du PTN, Bassirou Abdoul Ba, ont été placés sous mandat de dépôt.