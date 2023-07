PRP: La jeunesse républicaine à l’école du Parti

Le Secrétariat National de la Jeunesse du Parti Républicain pour le Progrès en collaboration avec l'École du Parti organise un week-end de formation qui se tiendra les samedi 5 et dimanche 6 août 2023 autour du parti, du programme et du président.







Il s’agira lors de ces deux jours d’échanges autour des idéaux du parti, d’aborder les thématiques liés à l’économie Sénégalaise, à l’histoire et aux régimes politiques sénégalais, à l’environnement et la transition écologique, le numérique et digital, le processus électoral et le parrainage.