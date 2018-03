POLITIQUE À TOUBA-MBACKÉ : Les jeunes de l'opposition vers la tenue d'une marche le 10 mars prochain

Une dynamique unitaire... voilà qui est la nouvelle trouvaille des jeunes de l'opposition pour contrer l'avancée politique non négligeable de la coalition Présidentielle dans le département de Mbacké. Lors d'une rencontre déroulée cette semaine et pilotée par Mame Mor Sarr du Pds, les jeunes ont projeté de dérouler une marche le 10 mars prochain.



Pour Serigne Mbacké Diaw, porte-parole du jour, il s'agira de dénoncer '' l'absence de réalisations du Président Macky Sall dans les cités de Mbacké et de Touba et de fustiger la récente sortie de ministre de l'intérieur s'engageant à s'employer pour réélire son candidat. ''



Un cinglant réquisitoire sera servi au chef de l'État qui, ont-ils dit , '' a oublié ce pour quoi il a été élu au profit de la réalisation de ses intérêts personnels qui se résument à une réélection en 2019. ''