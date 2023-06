PLAINTE À LA DIC/ Le député Matar Diop menacé au bout du fil de représailles… Sa famille visée !

La vie du député Matar Diop serait-elle en danger ? Tout porte à le croire au vu du coup de fil qu’il a reçu tout dernièrement . Le parlementaire, leader politique Apr et conseiller municipal à Touba, confie avoir été joint au téléphone ce 29 mai 2023 par un inconnu qui l’a abreuvé d’injures avec de proférer en son encontre des menaces.



Dans la plainte déposée sur la table du chef de la Division des Investigations Criminelles , Matar Diop mentionne le numéro de son bourreau et signale que ce dernier lui a aussi promis de s’en prendre à sa famille dont il connaît les moindres déplacements. Il dira espérer qu’une suite sera accordée à sa plainte et que la personne fautive sera arrêtée dans les meilleurs délais. Affaire à suivre…