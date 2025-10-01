OpenAI lance un réseau social de vidéos IA, Sora, sur un marché déjà saturé

OpenAI a dévoilé mardi une nouvelle application mobile, baptisée Sora, sur laquelle les utilisateurs génèrent des vidéos grâce à l'intelligence artificielle (IA), une plateforme présentée comme un réseau social.



Elle n'est pour l'instant accessible qu'à un nombre restreint d'utilisateurs aux Etats-Unis et au Canada, et s'appuie sur le dernier modèle vidéo d'IA générative d'OpenAI, Sora 2, successeur de Sora, sorti en février 2024 et dont le nom générique a été repris pour cette appli.



Sora arrive moins d'une semaine après Meta Vibes, un nouveau fil disponible sur l'appli Meta AI destiné à partager des vidéos IA.



Mi-septembre, YouTube a, de son côté, introduit de nouveaux outils de génération de vidéos IA, tandis que les contenus IA pullulent désormais sur TikTok.



Chaque utilisateur de Sora créé un profil, à l'instar d'autres réseaux sociaux, dont les caractéristiques sont présentées sous une forme qui rappelle Twitter ou Threads, avec le nombre d'abonnés, les "likes" et le nom du compte commençant par un @.



Dans une vidéo de démonstration, Thomas Dimson, ingénieur d'OpenAI, a décrit cette configuration comme "une interface familière si vous avez déjà utilisé les réseaux sociaux".



Mais à la différence de TikTok ou YouTube, "tout le contenu qui s'y trouvera aura été généré par IA". "Ce n'est pas posté par des +bots+ (faux comptes automatisés). C'est mis en ligne par des humains, mais c'est entièrement créé par IA."



"Cela donne une impression intéressante", a-t-il décrit, "différente de tout ce que j'ai pu utiliser jusqu'ici. Cela ressemble à un nouveau média."



Dans les exemples montrés dans la démonstration, Rohan Sahai, ingénieur d'OpenAI, créé une vidéo très réaliste de lui en train de disputer un match sur le court central de l'US Open de tennis, puis de donner une conférence de presse après sa vraie fausse victoire.



L'idée générale est de produire des vidéos IA, mais aussi d'interagir avec les contenus postés par ses relations.



L'appli offre ainsi d'insérer, avec son autorisation, une personne dans une vidéo, sur simple demande en langage courant, option appelée Cameo.



"Beaucoup de réseaux sociaux tendent à s'éloigner des connexions entre amis et membres d'une famille", a fait valoir Thomas Dimson. "Nous pensons que Sora peut se concentrer là-dessus, parce que c'est vraiment facile de créer."



A l'ère des "deepfakes" et de la désinformation en ligne, beaucoup s'inquiètent de la prolifération des vidéos IA.



A ce sujet, Rohan Sahai a indiqué que Sora s'appuyait sur des modèles qui "faisaient en sorte que ce soit vraiment difficile de créer du contenu nocif" sur l'appli et a revendiqué une approche "conservatrice" dans la modération.



OpenAI n'a pas donné de date d'ouverture de l'application à l'ensemble des internautes.