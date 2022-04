OM : Bamba Dieng retrouve des couleurs et file droit au but…

Auteur du premier but dès la 9eminute de jeu (1-0), Dieng a aussi provoqué le penalty transformé par son coéquipier Cengiz Under (2-0.)

Cette saison, le sénégalais a un temps de jeu plus conséquent avec déjà 25 matches disputés en L1 (27 rencontres et 07 buts toutes compétitions confondues cette saison). Malgré la forte concurrence, avec des rivaux de taille tels que Arkadisuz Milik et ou Cédric Bakambu récemment recruté par le club pour étoffer l’attaque phocéenne, le Lion de la Téranga fait son chemin et file droit au but.

Contre l’As Saint-Étienne (4-2, 30 journée L1), Bamba Goal avait également contribué à la victoire de l’OM en transformant un penalty.

Actuel 4ème meilleur buteur de Marseille avec 06 buts en 15 titularisations (1

Payet 10 buts, 2

Under 09 buts et Milik 3

avec 7 buts),

le champion d’Afrique avec le Sénégal est en passe de franchir un palier en club. Ces statistiques démontrent surtout que la confiance et surtout l’efficacité sont actuellement au rendez-vous. Mais également que le puissant attaquant a des arguments à faire valoir face à la concurrence.

Après une période de disette ponctuée par une expulsion contre Reims le 22 décembre 2021(04 matchs de suspension), une négociation de contrat qui a un peu tiré en longueur, et un peu de réalisme devant le but, Bamba Dieng semble sortir la tête de l’eau. Et fait de plus en plus parler de lui en Angleterre où Newcastle avait déjà approché le joueur lors du dernier mercato de même que Fenerbahce en Turquie…