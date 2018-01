Nouvel An : Les vœux de Me Abdoulaye Wade

L’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade, en France présentement a présenté ses vœux à la Nation sénégalaise. Il s’est exprimé sur sa page officielle facebook. « À mes compatriotes sénégalais et africains, je souhaite que Dieu le Tout Puissant fasse de l’année 2018 le pont ascendant qui mènera notre pays et l’Afrique vers un monde de démocratie, de prospérité et de paix. À vous et vos familles, je souhaite santé, prospérité, bonheur et succès dans tous vos projets », peut on lire sur sa publication.