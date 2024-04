Nouveau gouvernement : Voici Yassine Fall nommée ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine

Yassine Fall vient d'être nommée ce vendredi 05 avril 2024, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine par le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Elle est la présidente du Mouvement "Def Lila Wàr". Un mouvement pour l’Indépendance Économique, la Justice Sociale et l’éthique.

La nouvelle ministre des Affaires Etrangères est originaire du Waalo et a passé son enfance à Pikine où elle fait ses études primaires. Après des études secondaires au lycée John F. Kennedy de Dakar et à l’École Normale des Filles de Thiès, elle poursuit et complète des études universitaires sanctionnées par un Master Degree en Economie de Howard University et des séminaires de Ph.D (doctorat) en économie à l’Université du Texas.

Yassine Fall cumule une expertise trentenaire en économie du développement et en gestion des politiques publiques. Elle vient de boucler quinze années de service dans le système des Nations Unies durant lesquelles elle a servi comme Directrice de l’institut des Nations Unies pour la Formation et la recherche pour la Promotion de la Femme (INSTRAW) basé en République Dominicaine, Conseillère économique et Directrice régionale d’UNIFEM pour l’Afrique de l’Ouest et du centre et Directrice de la Division économique d’ONU Femmes à New York.