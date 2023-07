Niger: Le président de la République et sa famille se portent bien....L'armée et la garde nationale prêtes à attaquer les éléments de la garde présidentielle..."( présidence).

Selon un communiqué de la présidence, " des éléments de la garde présidentielle( GP) ont engagé ce mercredi matin un mouvement d'humeur anti-républicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale".



D'après le même communiqué, " le président de la République et sa famille se portent bien".



Et présentement, " l'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer ces éléments de la GP impliqués dans ce mouvement d'humeur, s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments", a-t-on lu dans le tweet.