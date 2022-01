Ngoudiane : Le maire inaugure le terrain de basket-ball et la tribune du stade municipal.

Accompagné par le champion de lutte et ancien roi des arènes, Yahya Diop Yékini, du président de la fédération sénégalaise de basketball et de ses partenaires, le maire de la commune de Ngoudiane a inauguré la tribune du stade municipal et du terrain de basketball.



Mbaye Dione s'est félicité du choix porté sur sa commune pour abriter un tel terrain de basketball aux normes Fiba. Devant l'assistance, il a évoqué sa volonté de mettre en place une équipe de championnat de basketball.



Venu assister à la réception de ce bijou offert à la jeunesse de Ngoudiane, le président de la fédération sénégalaise de basket-ball a promis d'envoyer un entraîneur de premier degré qui sera embauché par la municipalité pour accompagner la jeunesse et encadrer cette dernière dans la pratique du basket-ball.



Et pour clôturer la fête, l'ancien roi des arènes devenu promoteur a misé une cagnotte de trois millions pour la lutte traditionnelle...